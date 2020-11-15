Adana’da binlerce polisle Huzur ve Güven uygulaması

Adana’da hava destekli 2 bin 28 polisin katılımıyla ’Huzur ve Güven’ uygulaması düzenlendi. Çok sayıda aranan kişi uygulamada yakalanırken, kuralları ihlal eden kişilere de toplamda 207 bin 585 lira idari para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ’Huzur ve Güven’ uygulamasını kent genelinde birçok noktada düzenledi. Uygulamaya, terör, çevik kuvvet, özel harekat ile trafik şube polisleri de destek verdi. Uygulama genelinde 2 bin 28 polis görev alırken 4 eğitimli dedektör köpekte katıldı. Polis helikopterinin ve insansız hava aracının havadan destek verdiği uygulamada polisler durdukları araçları narkotik köpekleri eşliğinde aradı. Yapılan uygulamada, 17 bin 20 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

Trafik şubeye bağlı polisler de 8 bin 145 araç kontrol ederken, 26 araç trafikten men edildi. 194 araca ise 151 bin 125 TL para cezası kesildi. Ayrıca uygulamada 2 adet çalıntı motosiklet ile 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.