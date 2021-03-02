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Adana’da bir ayda 94 torbacı tutuklandı

02.03.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Adana’da, bir ayda ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 769 şüpheliden 94’ü tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Adana’da, bir ayda ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 769 şüpheliden 94’ü tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Kentte 1-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 586 olayı değerlendiren ekipler, birçok adrese baskın yaptı. 769 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda, 17 kilo sentetik kannabinoid, 7 bin 48 uyuşturucu hap, 5 kilo 131 gram esrar, 513 gram eroin, 325 gram metamfetamin, 313 gram kokain, 298 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 39 kök kenevir, 20 tabanca, 6 tüfek ve 375 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 769 şüpheliden 94’ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bu arada, bazı uyuşturucu satıcılarının polise yakalanmamak için uyuşturucuları cips ve meyve suyu paketlerine gizledikleri görüldü.

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