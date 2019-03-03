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ADANA'DA BİR DAİREDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 18:14 | Son Güncelleme

ADANA’da bir apartmanın 4'ncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ADANA’da bir apartmanın 4'ncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen çocuklar ile yaşlı bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Yangın, Pınar Mahallesi’ndeki 74004 sokakta bir apartmanın 4'ncü katında çıktı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polisler geldi. İtfaiye erleri bir taraftan yangına müdahale ederken diğer taraftan yaşlı olduğu ve dumandan etkilendiği öğrenilenevde kiracı olarak oturan Atilla Adakoğlu’nu da binadan tahliye ederek ambulansla hastaneye götürülmesini sağladı. Bu sırada apartmanda çeşitli dairelerde yaşayan 4’ü çocuk 5 kişi daha dumandan etkilendi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapıldı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye tarafından söndürülürken, dairenin odalarındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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- Yangın çıkan dairenin iç ve dış genel ve detaylar
- Yangında mahsur kalan çocuklar
- Ev sahibinin olayı anlatması
- Yangın esnasında çekilen cep telefonou görüntüleri

SÜRE: 03'39" BOYUT:404 MB
Haber-Kamera:Nuri PİR/ADANA,(DHA)

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