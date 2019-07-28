Adana'da bir esnafın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi

Adana'da bir esnafın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz'da merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde çay ocağı işleten İzzettin Şeker’i silahlı saldırı sonucu öldüren şüphelilerin, plakasını çamurla kapattığı otomobille Ankara'ya gideceği bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmada 5 şüphelinin içinde bulunduğu otomobilin Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde olduğu tespit edildi. Durumun bildirildiği Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanan kovalamacanın ardından aracı durdurdu.

Otomobilde bulunan M.A, A.C.A, Ş.A, H.S. ve E.Z. gözaltına alındı, araçta yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve 2 bıçak ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Adana’ya gönderildi.

Bu arada, şüphelilerden M.A. ile A.C.A'nın ağabeyi Ayhan A'nın (24) 9 Mart 2004'de boşanma davası yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğü ve zanlıların da olayla ilgili İzzettin Şeker'i sorumlu tuttuğu öğrenildi.