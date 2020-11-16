HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da bir haftada 26 torbacı tutuklandı

Adana’da bir haftada 26 torbacı tutuklandı

16.11.2020 15:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 73 zanlıdan 26’sı tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir haftada sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik 24 ayrı operasyon yaptı.

Adana’da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 73 zanlıdan 26’sı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir haftada sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik 24 ayrı operasyon yaptı. Bu operasyonlarda 73 zanlı yakalandı. Zanlıların üst ve ev aramalarında 4 kilo 650 gram esrar, 577 gram bonzai, 214 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 26’sı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdüKorkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Yok böyle fantezi! Bebek beziyle...Yok böyle fantezi! Bebek beziyle...
1/

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

Öykü Çelik partiden partiye koşuyor! Yine yakalandı

Öykü Çelik partiden partiye koşuyor! Yine yakalandı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Öğrenci servis kaza yaptı: 5 yaralı

Öğrenci servis kaza yaptı: 5 yaralı

İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'de istifa şoku

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık

Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık

Kadıköy’de Mustafa Kemal Atatürk maskı çalındı

Kadıköy’de Mustafa Kemal Atatürk maskı çalındı

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.