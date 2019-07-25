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Adana’da bir kişi annesini tabanca ile vurarak ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 07:39 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi annesini tabanca ile vurarak ağır yaraladıktan sonra motosiklete binerek olay yerinde kaçtı.Olay, Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi 63010 sokakta meydana geldi.

Adana’da bir kişi annesini tabanca ile vurarak ağır yaraladı

Adana’da bir kişi annesini tabanca ile vurarak ağır yaraladıktan sonra motosiklete binerek olay yerinde kaçtı.
Olay, Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi 63010 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer B., henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Arzu Keleşe (38) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi ile Ömer B. annesi Arzu Keleş’e tabanca ile ateş etti. Göğüsün’den vurulan Keleş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada apartman sakinleri silah sesi duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Annesinin kanlar içiresinde yere yığıldığını gören Ömer B., evden aşağı inip motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının yakınları gazetecilere tepki göstererek görüntü almalarına engel oldu.
Polis annesini yaralayan Ömer B.’yi yakalama çalışması başlattı.

Adana’da bir kişi annesini tabanca ile vurarak ağır yaraladı

Adana’da bir kişi annesini tabanca ile vurarak ağır yaraladı

Adana’da bir kişi annesini tabanca ile vurarak ağır yaraladı

Adana’da bir kişi annesini tabanca ile vurarak ağır yaraladı

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