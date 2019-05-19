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Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 07:21 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Hasan Karabulut'un (75) evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, açık olan balkon kapısından içeri girerek kontrol etti.

Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde yalnız yaşadığı belirtilen Karabulut'un öldüğünü tespit etti.

Yaklaşık beş gün önce öldüğü değerlendirilen Karabulut'un cesedi, yapılan çalışmaların ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Karabulut'un yurt dışında olduğunu tespit ettiği ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.

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