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Adana'da bir kişi sahte içkiden tek gözünü kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof.

Adana'da bir kişi sahte içkiden tek gözünü kaybetti

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, Adana'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, tedavi gören Abdulkadir K.'nin ise bir gözünde tam görme kaybı yaşandığını söyledi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, görme ve bilinç bozukluğu, bulantı, kusma, göğüs ağrısı şikayetiyle nedeniyle son 1 ay içerisinde hastaneye 2 gruptan oluşan 9 kişinin başvurduğunu söyledi. Prof. Dr. Sebe, metanol zehirlenmesi teşhisi konulan hastaların 6'sı taburcu edilirken, 2'sinin de gözlerinde kısmi kayıplar yaşandığını kaydetti. Önceki gün hastanede tedavi altına alınan 3 kişilik gruptan C.Ç.'nin dün sabah, H.C.B.'nin dün akşam hayatını kaybettiğini anlatan Sebe, tedavi gören son hasta Abdulkadir K.'ın da bir gözünde tam görme kaybı yaşandığını bildirdi.
BANDROLLÜ ÜRÜNLER TAVSİYE EDİYORUZ
Alkol kullanımı konusunda vatandaşları uyaran Prof. Dr. Ahmet Sebe, şunları söyledi:
"Vatandaşlarımıza alkol kullanımını önermiyoruz. Alkol almak istiyorlarsa da bilindik marketlerden, bandrollü ürünler almalarını tavsiye ediyoruz. Restoranlarda da vatandaşlarımız bandrolü kendisi açmalı. Piyasadan etil alkol alıp evde üretmelerini önermiyoruz. Metil alkolün 20 cc’si bile hastayı öldürebilir. Hastaların erken teşhisi önemli. Görme kaybı oluştuktan sonra bunu geri döndürmek çok zor, çoğu zaman da imkansız. Erken dönemde bu hastayı yakalayabilirsek tedaviyle görme kayıplarına müdahale şansımız, hayatlarını kurtarma şansımız oluyor. Burada hekim arkadaşlara da önemli rol düşüyor. Hastanın mutlaka iyi sorgulanması, alkol öyküsü varsa kan gazı göndermeleri gerekiyor. Görme bozukluğu olan her hastada beyin kanaması, beyin felci değil de metil alkol zehirlenmesinin olabileceğinin düşünülmesi gerekiyor."

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Adana'da bir kişi sahte içkiden tek gözünü kaybetti

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