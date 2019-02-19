Adana'da bir kişi tabancayla ayağından vuruldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla ayağından yaralandı.

Çukurova'nın Türkmenbaşı Bulvarı'nda, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen K.K. ve S.A. arasında başlayan tartışmada K.K, tabanca ile açılan ateş sonucu ayağından yaralandı.

K.K, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

