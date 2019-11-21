Adana'da bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı davası

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayına karıştıkları öne sürülen 3'ü tutuklu, biri firari 7 sanık hakkında 2 yıldan müebbete kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cihan B. ile tutuksuz sanıklar Hızır Ali Ş, Mehmet D. ve Aziz D. katıldı.

Mahkeme başkanı, Adana E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan diğer sanıklar Mustafa K. ve Serkan Ö.'nün, cezaevi idaresine duruşma günü, mahkemeye getirilmelerinin bildirilmesine rağmen hazır edilemediklerini söyledi.

Müşteki ve avukatların hazır bulunduğu duruşmada görgü tanıkları dinlendi.

Tanık C.D, sanıklardan Ali İbrahim D. ile Mustafa K'nın elinde bir şey gördüğünü bunların tabanca olup olmadığını bilmediğini anlattı.

Diğer görgü tanıklarının da dinlendiği duruşmada söz hakkı verilen sanık Hızır Ali Ş, önceki savunmalarını tekrarlayarak "Serkan silahı Mustafa K'ye vermişti. Daha önce bunu yanlış söyledim. Pişmanım." dedi.