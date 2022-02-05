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  4. Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavga kameraya yansıdı

Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavga kameraya yansıdı

05.02.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavga kameraya yansıdı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Hasan T, beyaz eşya tamircisi Mustafa Ö. ile bir süre önce onarımını yaptığı buzdolabında orijinal parça kullanmadığı gerekçesiyle sokakta tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Hasan T, ruhsatsız tabancayla Mustafa Ö'yü ayağından yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Ö. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri Hasan T'yi gözaltına aldı.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iş yerinde bulunan müşterilerin yaşadığı panik de yer alıyor.

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