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Adana’da bir kişiyi silahla vurup kaçan saldırgan yakalandı

18.12.2020 22:04 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir kişiyi silahla vurup kaçan saldırgan yakalandı

Adana’da bir kişiyi silahla vurduktan sonra kayıplara karışan saldırgan polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Adana’da bir kişiyi silahla vurduktan sonra kayıplara karışan saldırgan polisin başarılı operasyonu ile yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Aralık Salı günü Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde iddiaya göre, A.K. (31) namus meselesi yüzünden M.K.’ye tabanca ile defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan M.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışmada A.K.’yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan A.K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bugün akşam saatlerinde A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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