Adana'da bisikleti çaldığı apartmanda uyurken yakalandı

Adana'da bisikleti çaldığı apartmanın bahçesinde uyurken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmandan Can İ'ye ait bisikletin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, çalındığı iddia edilen bisikleti bahçede uyuyan Bayram Ş'nin (35) yanında buldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülerde Bayram Ş'nin, kilidiyle uğraştığı bisikleti daha sonra elinde sürerek götürdüğünü tespit etti.

Şüpheli Bayram Ş, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İfadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak bisikleti çalmadığını iddia eden şüphelinin, polise apartman bahçesinde kalacak yer aradığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Ş, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

