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Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 20:06 | Son Güncelleme

Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerinden birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi

Adana'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren ağabey ve kardeşi kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Ali Ekber Göçer (19) sudan çıkamadı. Genci çıkarmak için kanala atlayan ağabeyi Kadir Göçer de boğulma tehlikesi geçirdi.

Kadir Göçer'i sulama kanalından çıkaran vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Can-Kur ekibi, Ali Ekber Göçer'i sulama kanalından çıkardı. Genç, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Göçer ailesi de olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Anne Senem Göçer, "Ali Ekber duy sesimi oğlum." diyerek ağladı.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ali Ekber Göçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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