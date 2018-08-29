Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktığı iddiası

ADANA (AA)- Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin ayrı yaşadığı eşinin evini ateşe verdiği öne sürüldü.

İddiaya göre, H.A, Belediye Evleri Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu belirtilen Emine A'nın bir binanın zemin katındaki dairesini ateşe verip kaçtı.

Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

