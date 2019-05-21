Adana’da buğday hasadı başladı

Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - TÜRKİYE’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana’da, buğday hasadına başlandı. Türkiye’nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yüzde 3,4’ünü karşılayan Adana’da biçerdöverler, tarlalarda çalışmaya başladı. Kentin kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor. Çukurova’da buğday ekim alanının geçen yıla göre aynı düzeyde olmasına rağmen verimin bölgelere göre dönümde ortalama 550 kilo olduğu belirtildi. Kentte 1 milyon 530 bin dekar alanda ekili buğdaydan 700 bin ton rekolte bekleniyor. Kentte 29 Ekim’de başlayan buğday ekiminde Adana-99, Segitorya ve Ceyhan-99 çeşitleri ile kısmen de Seri-2013, Tekira, Anapo, Özkan ve Adleyda çeşitlerininin kullanıldığı kaydedildi. REKOLTE YÜKSEK Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi. Tekin şöyle konuştu: “Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin doğru dozda ve doğru zamanda uygulanması sonucunda 2019 yılında buğday kalitesi ve verimi yüksektir, bununla beraber İl ve ilçe Müdürlüklerimiz personelinden oluşan ekipler tarafından buğday alanlarımızın ana zararlılarından sünenin takibi başarılı bir şekilde yapılmış olup, bu takip hasat sonuna kadar devam edecektir. İlimizde ilk buğday hasadı, Karataş ilçemizde erken ekim yapılan ve sulanan kesimlerde başlamıştır. Kozan ilçemiz ilimizde buğday ekim alanlarında 1.inci sırada yer almakta olup, bunu Sarıçam, Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerimiz takip etmektedir. Birçok üründe olduğu gibi buğdayda da kilo başına 5 kuruş destek mevcuttur. Ancak bu yıl destek 10 kuruşa çıkarılacaktır. 2018 yılında ton başına 1050 lira olarak açıklanan kırmızı/beyaz sert ekmeklik buğday fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olarak belirlendi. Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 4'e kadar ilave fiyat uygulanacak. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına 1400 lirayı geçecek. Bu fiyatlara ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buğdayda ton başına 100 lira prim ödemesi ile gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk gibi destek ödemeleri de yapılacak.” LİSANSLI DEPODA STOKLANAN ÜRÜNE VERGİ MUAFİYETİ 2018 yılında ton başına bin 100 lira olarak açıklanan makarnalık buğdayın fiyatının yüzde 32 artışla ton başına 1450 lira olarak belirlendiğini kaydeden Tekin, şöyle devam etti: "Geçen yıl ton başına 825 lira olarak açıklanan arpa fiyatı da yüzde 33 artışla 1100 lira oldu. Geçen yıl ton başına 800 lira olan çavdar, yulaf ve tritikale fiyatı 2019'da yüzde 28 artışla ton başına 1025 lira olarak belirlendi. Üreticiler ürünlerini lisanslı depo işletmelerine ait depolarda depolayabileceklerdir. Ürünlerini lisanslı depoya veren üreticiden, lisanslı depo dışında ürün satışında üreticiden kesilen; yüzde 2 zirai stopaj, yüzde 2 SGK, ve TMO’nun geçici alım merkezlerinde aldığı yüzde 1 hizmet bedeli alınmamaktadır. Ürünlerini lisanslı depoculuk şirketlerine teslim ederek elektronik ürün senetlerini borsada satan üreticilere ton başına 25 TL nakliye ücreti desteği sağlanacaktır. Yetkili sınıflandırıcı tarafından yapılan analize ait ücret (25 TL) üreticiden alınmayacaktır. Ayrıca lisanslı depolara stoklanarak elektronik ürün senedi aracılığıyla alım ve satımı yapılan ürünler (ürün senetleri ve sözleşmeler) damga vergisi ve KDV’ den muaftır. Üreticiler ve tarımsal amaçlı kooperatifler için, Tarım Kredi veya Ziraat Bankası'ndan kullanılan kredi faizinin tamamı devlet tarafından karşılanacaktır."

