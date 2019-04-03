Adana’da Büyükşehir seçimine itiraz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı adayı CHP’li Zeydan Karalar, Cumhur İttifakı’nın Adana’da 56 bin geçersiz oyun yeniden sayılması için seçim sonuçlarına itiraz ettiğini belirterek, "Bu oyların tamamı aleyhimize çıksa bile farkı örtmez. Ama mazbatanın gecikmesinin sebebi bu itirazdır. Bu itiraz da usulsüzlükleri örtmek anlamına mı geliyor" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı adayı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanlığı’nda 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi. Bu zamana kadar gerçekleştirilen tüm seçimlerde halkın temayülünün sonuçlarının şeffaf bir şekilde aktarılmadığını ifade eden Karalar, “Biz Büyükşehir Belediyesini açık ara farkla aldık. İlçelerde ise çok küçük farklarla kazanıyoruz ya da kaybediyoruz gibi görünüyor. Yüreğir’de ise çok az bir oy farkı var. Yaklaşık 3 bin 600 olan oy farkı, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) verilerine göre bin 600’e kadar düştü. Aslında bu bir takım işlemlerin yapıldığı anlamına geliyor. Orada arkadaşlarımız oyların yeniden sayılmasını talep ettiler. İlçe Seçim Kurulu toplandı ve muhtemelen baskılardan dolayı hakim, oy sayımını iptal etti. Oyların tümünün sayılması gerekiyordu ancak 1. Seçim Bölgesi dışında geçersiz oyların sayılması kararı alındı. Gece saatlerinde ise alelacele sayım kararı iptal edildi. Eğer herhangi bir tereddüt yoksa, fark yeterince büyükse neden bu zorlamalara kalkışılıyor? Dün de gerçekten bir telaş vardı. 17 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin hala mağdur edebiyatı yapması, şaşkınlık verici. Herhalde bu bir taktik. Devlet kadrolarında bizim kimsemiz yok. Biz sadece hakkaniyetli iş yapıyoruz. Bu nedenle de halkın temayülünün doğru yansıması için çabalıyoruz. Yüreğir’de de ufak bir problem var. Başvuruda bulunduk, sonuçları bekliyoruz” dedi.

“Kazanan kimse hakkı verilmeli”

İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği Yüreğir’de tüm sandıkların yeniden sayımı kararının uygulanmasını istediklerini belirten Karalar, "Barışçıl dil kullanan, tahrik ve tacizde bulunmayan bizlerin amacı kavga etmek değildi. Bundan sonra da böyle davranmak istiyoruz. Yüreğir’de tüm sandıkların yeniden sayılmasını istiyoruz. Çünkü kulağımıza bir sürü şey geliyor. Biz, ne numaralar dönecek diye düşünmekten yorulduk. CHP’nin tek derdi, kazanan kimse hakkının verilmesidir” diye konuştu. "Büyükşehir sonuçlarına itiraz edildi"

Zeydan Karalar, mazbatasını ne zaman alacağına dair yöneltilen soruya, “Mazbatayı verdiler de biz mi almadık?” cevabı vermesi, salonda gülüşmelere neden oldu. Cumhur İttifakı’nın, Büyükşehir Belediye sonuçlarına da itiraz ettiğini dile getiren Karalar, “Geçersiz oylar 56 bin civarında. Bu oyların tamamı aleyhimize çıksa bile farkı örtmez. Ama mazbatanın gecikmesinin sebebi bu itirazdır. Bu itiraz da usulsüzlükleri örtmek anlamına mı geliyor, onu da bilemiyorum. Ama sonuç değişmeyecekken bu itirazın yapılmasının başka bir anlamı yok diye düşünüyorum” dedi.