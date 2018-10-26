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Adana'da çalıntı otomobil bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

Aaraçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da çalıntı olarak aranan otomobil bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nden dün çalınan Eda Pala'ya ait 01 AEP 08 plakalı otomobil, Mithat Özhan Bulvarı'ndaki Plaka Tespit Sistemi (PTS) ile tespit edildi.

Yakalanması için çalışma başlatılan otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nde bulundu.

Araçtaki M.C. ve yanındaki kız arkadaşı gözaltına alındı.

Şüpheliler ve araç Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.

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adana bulundu çalıntı otomobil

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