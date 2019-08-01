HABER

Adana'da çarpışan tır ve kamyon yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Sarıçam ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonrası alev alan araçlar kullanılamaz hale geldi - Her iki aracın sürücüsünün de ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu her iki araç da yandı, kazada iki kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Güzel'in idaresindeki 31 AKA 18 plakalı gıda malzemesi yüklü tır, D-400 kara yolu İncirlik kavşağında dönüş yaptığı sırada Oruçhan Tokaç'ın kullandığı 01 CSN 09 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazada ağır yaralanan sürücülerden Tokaç Yüreğir Devlet Hastanesine, Güzel de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Bu arada, çarpışma anı ve sonrasında çıkan yangın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılarKarasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar
Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğa uğurlandıKore gazisi, askeri törenle son yolculuğa uğurlandı
Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptıBodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı kamera görüntüleri kamyonet Sarıçam TIR yangın

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Çeşme suyunu bidonlara doldurup zemzem diye satmış

Yok böyle bir dolandırıcılık! Zemzem diye...

Bim Aktüel 2 Ağustos: Kurban Bayramı öncesi indirimler

Bim'de 2 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Samsun'da derede boğulan 3 kuzen son yolcuğuna uğurlandı

Acının fotoğrafı! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.