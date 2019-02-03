HABER

Adana’da cezaevi otoparkından hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

Cezaevi otoparkında bulunan iki otomobilden toplamda 30 bin 300 lira ve 3 cep telefonu çaldığı iddia edilen edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu otoparkında bulunan iki otomobilden toplamda 30 bin 300 lira ve 3 cep telefonu çaldığı iddia edilen edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kürkçüler Mahallesi'ndeki cezaevinin otoparkında park halinde bulunan iki otomobilden 30 bin 300 lira ile 3 cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Cezaevinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dikkati çekmemek için üç çocuğu ve eşiyle birlikte otoparka gelen Haydar A'nın (45) kontrol ettiği otomobillerden para ve cep telefonlarını alarak uzaklaştığını tespit etti.

Zanlı Haydar A. ile eşi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haydar A. tutuklandı, eşi serbest bırakıldı.

Bu arada, otomobilinden hırsızlık yapılan bir kadının da olaydan kısa süre önce zanlının bir çocuğunu sevip, ona simit verdiği öğrenildi.

PARTNERÇapkınlık turu! KaçamadıÇapkınlık turu! Kaçamadı
Kahramankazan’da işçilerin yüzünü güldüren sözleşmeKahramankazan’da işçilerin yüzünü güldüren sözleşme
Enes Batur ve oyuncak hayali gerçekleşen lösemili Adnan, yaşama tutunamadıEnes Batur ve oyuncak hayali gerçekleşen lösemili Adnan, yaşama tutunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana cezaevi hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

Taksicinin elleri bu hale geldi!

Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!

Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Günlük burç yorumları 3 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.