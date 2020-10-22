Adana’da cezaevinde yangın

Adana’da E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gece yangın çıktı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsünde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, gece yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de yer aldığı çok sayıda polis, güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, 3 yıl önce de yine aynı cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıkmış, 3 çocuk mahkum hayatını kaybetmişti.

