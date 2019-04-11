Adana'da CHP'li Karalar görevi devraldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar daha sonra ailesi ve CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile birlikte belediye balkonuna çıkarak partililere hitap etti. 30 yıl sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'ni CHP yönetiminin kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karalar, 5 yıl boyunca yürüttüğü Seyhan Belediye Başkanlığı görevinde olduğu gibi ayrım yapmadan çok iş üretmeye devam edeceklerini kaydetti. Karalar, Millet İttifakı'na ve İYİ Parti kadrolarına teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında 1.7 milyar TL olan borcunun şu an 4 milyar TL olduğunu aktaran Karalar, "ASKİ'nin de 923 milyon TL borcu var. 'Zeydan yapar' diyorsunuz ya Zeydan da yoktan var edemez. Elbette biz şu sözü verdik. Çalışan, alın teri döken hiçbir kardeşimize en ufak bir eylemde bulunmayacağız. İster AK Parti'ye oy vermiş olsun ister başka partiye. Ama belediyenin sırtından çalışmadan para alanlar da kusura bakmasın. Bu yarışı demokratik, uygar bir yarış olmaktan çıkarak kardeşlerimize saldıranlara da gereğini yapacağız. Hiçbir Millet İttifakı'nın tek bir adayı karşı tarafla ilgili olumsuz bir şey söylemedi. Biz sadece yapacaklarımızı anlattık. Özellikle şahsıma çok ağır yüklendiler değil mi?"

Seyhan Belediye Başkanı seçildiği dönemde yaklaşık 1 yıl kutlama ziyaretleri aldığı için çalışamadığını vurgulayan Karalar, bu sefer bu sürenin 1 ayı geçmemesini isteyerek şunları söyledi:

"Göreve başladıktan sonra 2. Mecliste suyu ucuzlatmaya başlayacağımızı söyledik, size sözümüz var. Bu borca rağmen biz halkımıza verdiğimiz sözü tutacağız. Mayıs ayına kadar indirimi yetiştireceğiz. Adana'nın sorunları diz boyu. Biz de 24 saat çalışacağız. Ben Daire Başkanlarıyla, Genel Müdürlerle o kadar yoğun bir çalışma yapacağız ki dengeler kurulsun ve size hizmet vermeye başlasın. Elbette biz her zaman görüşeceğiz. Cenazede, taziyede, düğünde, sokakta hep birlikte olacağız. Ölünceye kadar bizi kimse ayıramaz. Zamanı, parayı ve kadroyu iyi kullanmak lazım. Zamanı da iyi kullanmamız için bu kutlama ziyaretlerini lütfen 1 aydan fazla uzatmayalım."

Başkan Karalar konuşmasının ardından 'Memleket İsterim' şiirini okudu. Karalar daha sonra seslendiği kalabalığa karanfiller dağıttı.

