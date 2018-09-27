Adana'da çiftlik cinayeti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Derinel ailesinden aldığı çiftliği kullanan Ali Ağar (63), bir süre sonra çıkması istenince tartıştığı bekçi Mehmet Akçan (56) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Akçan ile 'azmettirmek' suçlamasıyla çiftlik sahibi aileden Ufuk Derinel tutuklandı.

Olay, 21 Eylül günü Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi’nde meydana geldi. Derinel ailesi, devletten 3 yıl önce arazi kiralayıp, hayvan çiftliği kurdu. Aile, yakın zamanda da çiftliği kullanmaları için sözlü olarak Ali Ağar ve akrabalarına verdi. Bu kararlarından vazgeçen Derinel ailesi, bekçileri Mehmet Akçan’ı araziye gönderip demir kapının kilitlerini kırarak değiştirtti. Ali Ağar ve akrabaları da kendilerine vaadedilen sürenin dolmadığını belirterek tekrar çiftliğe girdi. Bunun üzerine Derinel ailesi, Mehmet Akçan'ı yeniden çiftliğe gönderdi. Bekçi Mehmet Akçan, çiftliğin giriş kapısı önünde Ağar ile tartıştı. Kilidi kırarak içeri gireceğini söyleyen Mehmet Akçan'a müdahale eden Ağar, iddiaya göre "O kilidi kırarsan, ben de senin elini kırarım" diyerek bıçak çekmek istedi. Akçan da geldiği araçta bulunan av tüfeğini alıp Ağar'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ali Ağar, olay yerinde yaşamını yitirdi, Akçan ise kaçtı.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akçan ile azmettirmek suçlamasıyla Ufuk Derinel'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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