HABER
  4. Adana'da çığ düşmesi sonucu kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da çığ düşmesi sonucu kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 18:47 | Son Güncelleme

Karla kaplı yolların açılmasının ardından bölgeye ulaşan ekipler, kurtarılan 2 kişi ile hayatını kaybeden işçinin cenazesini hastaneye getirdi

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesiyle, kurtarılan 2 kişi hastaneye getirildi.

Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen çığın ardından ekipler, olay yerine gidebilmek için karla kaplı bölgede iş makineleriyle yol açma çalışması yaptı.

Ekiplerce yolların güçlükle açılmasının ardından, kurtarılan Bekir Çalım ile Eray Mimik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirildi.

Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yasin Kılıç'ın cenazesi de hastane morguna konuldu.

Arama kurtarma çalışmasına katılan maden işçilerinden İdris Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çığ düşme olayını öğrenir öğrenmez kurtarma çalışmasına katıldıklarını söyledi.

Bölgede 70-80 kişilik arama kurtarma ekibinin olduğunu belirten Aydın, kayıp kişiyi bulmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bu arada ekiplerin, kayıp işçi V.B'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Krom ocağının bulunduğu bölgede, dün kar nedeniyle kapanan yolu açmak amacıyla kepçeyle hareket eden Y.D'den iki saat haber alamayan 3 işçi, operatörü aramak için araziye çıkmıştı.

İşçiler, maden sahasından kısa bir mesafe uzaklaştıkları sırada bölgeye çığ düşmüş, bir kişi hayatını kaybetmiş, kayıp 3 kişiden 2'si kurtarılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüşüyorCumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüşüyor
3 kişinin hayatını kaybettiği organ nakilleriyle ilgili üniversiteden yeni açıklama3 kişinin hayatını kaybettiği organ nakilleriyle ilgili üniversiteden yeni açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hastane maden ocağı Pozantı yaralı

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

Ceren Özdemir'in katili Özdür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporu ortaya çıktı

İşte Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu

Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

'Keşke böyle bir hayatım olsa' diyenlerdenseniz...

Son dakika: Zorlu Center'da kafenin çatısı çöktü! Yaralılar var

İstanbul'da AVM'de kafenin çatısı çöktü! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.