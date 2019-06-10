Adana'da cinayet

Adana'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde M.T. (17) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı M.Ö'yü (28) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Ö. buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüphelinin eşkal bilgilerini belirleyen ekipler, M.T'yi kısa sürede yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen M.T. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan M.Ö'nün cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

