Adana'da cinayet davası

Adana'da bir motosikletlinin silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 6 kişi hakkında 8 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Davut ve ağabeyi Habib T. ile tutuksuz sanıklar Ahmet T, Burhan Ö, Narin Ö. ve Mehmet Ö. katıldı.
Sanık avukatları ile müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı iddianameyi okuyup sanıklardan savunmalarını yapmalarını istedi.
Serhat Demir'i öldürdüğü iddia edilen Davut T, savunmasında, Demir'in eski eşi H.D'yi kaçırdığını söyledi.
Eşinden boşanıp Mardin'e yerleştiğini ancak ardından akrabalarının düğünü için Adana'ya geldiği ifade eden Davut T, ağabeyi Habib T. ile Demir'le konuşmak için iş yerine gittiğini aktardı.
Demir'in motosikletle iş yerinden uzaklaştığını anlatan sanık, şöyle devam etti:
"Olay yerine yakın karşılaştık. Duyabileceğim şekilde 'Hangi yüzle Adana’ya geldin, nasıl dolaşıyorsun' deyince 'Konuşalım' dedim. Motorunu durdurdu, ben de arabaya yanına gittim. Bana aynı sözleri söyleyerek tehdit etti. Elini beline doğru atınca üzerimdeki silahımla yere doğru ateş etim. Ağabeyim gelip 'Dur yapma' dedi. Arabaya giderken yine tahrik eti. Bu kez tüfeği alıp hedef gözetmeden yere doğru ateş ettim. Ateş ederken öldürme kastım yoktu."
Habip T. de kardeşinin aniden araçtan inip Serhat Demir'in yanına gidip yere doğru ateş ettiğini, kendisinin engel olmaya çalıştığını söyledi.
Diğer sanıklar da olayla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi.
Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olmadı.
Mahkeme başkanı, sanığın eski eşi H.D’nin can güvenliği nedeniyle ifade vermek istemediğine ilişkin mahkemeye dilekçe verdiğini belirtti.
Heyet, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verip duruşmayı erteledi.
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- Olay
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Tekel Caddesi'nde, 13 Şubat'ta motosikletiyle ilerlediği sırada silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Polis ekipleri, 40 ayrı güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyerek, olayla ilgili şüphelileri yakalamıştı.
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