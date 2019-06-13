Adana'da cinayet sanıkları hakim karşısında

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 17 yaşındaki kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili yargılanan iki sanık hakim karşısına çıktı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ali Bektaş ile "tehdit ve hakaretle" suçlanan tutuksuz sanık Nejla Gezer ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Bektaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, maktul ile yanındaki kişileri tanımadığını ileri sürdü.

Olay günü arkadaşıyla markete gittiklerini anlatan Bektaş, şunları söyledi:

"Otoyol kenarında 3 kadını otururken gördüm. Bunları hırsızlık yaptıkları için tanıyorum. Kadınlar araçlara el kaldırıyorlardı. Bu sırada otobüs durdu. Otobüsteki şahsı uyarmak için bayanlara doğru yaklaştım. Bu sırada maktul ve yanındaki erkek şahıs üzerime doğru koşmaya başladı. Maktul 'ekmeğimizle oynama' diyerek bana küfrediyordu. Beni darbetti. Sersemledim. Maktul benim yanımdan otobüse binmekte olan kızların yanına doğru gitti. Ben de arkasından gittim. Otobüsün kapısında durarak benim geçmeme engel oldu. Cebimde bulunan bıçağı çıkartıp kalçasına doğru salladım. Daha sonra birlikte yere düştük."