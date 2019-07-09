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Adana'da cinayet zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

ADANA'da, para yüzünden tartıştığı İsmail Dallı'yı (48) av tüfeğiyle öldüren Sefa Erbaşlı (29), polis tarafından yakalandı.

Adana'da cinayet zanlısı yakalandı

ADANA, (DHA)- ADANA'da, para yüzünden tartıştığı İsmail Dallı'yı (48) av tüfeğiyle öldüren Sefa Erbaşlı (29), polis tarafından yakalandı.
5 Temmuz’da Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, alüminyum doğramacısı Sefa Erbaşlı, arkadaşı olan İsmail Dallı'nin önerisiyle Rıza Çakır ile ortalık kurdu. Bir firmanın çadır yapımını üstlenen Erbaşlı, Çakır'a 10 bin lira borçlandı. Ancak bu paranın da sadece 4 bin lirasını ödedi. Kalan 6 bin lirasını alamayan Çakır ve Erbaşlı arasında telefonda tartşma çıktı. İsmail Dallı ve Rıza Çakır ile buluşmaya gelen Sefa Erbaşlı otomobilinin içinden, av tüfeğiyle ateş açtı. Yaralanan İsmail Dallı hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri firari Sefa Erbaşlı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 100 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin Adana'nın Pozantı ilçesine gittiğini saptadı. İlçede araştırma yapan polis, Erbaşlı'yı suç aleti tüfekle yakaladı. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan Erbaşlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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