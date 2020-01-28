Adana'da çocuğun cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Adana'da 9 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde M.A.A. (9), sokakta cep telefonuyla konuşurken yanına bir kişi yaklaştı. Şüpheli, çocuğun elindeki telefonu alıp kaçtı.

Çocuğun yardım istemesi üzerine vatandaşlar, kovalamaca sonucu zanlı Sefa Ç'yi (30) yakaladı. Bu kişi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan incelemede zanlının, yağma, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu kullanma veya temin etme, güveni kötüye kullanma ve kapkaç gibi olaylardan 20 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

