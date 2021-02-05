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  4. Adana’da "çocuk gelin" kavgası: 7 yaralı

Adana’da "çocuk gelin" kavgası: 7 yaralı

05.02.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir aile, oğullarına istedikleri 15 yaşındaki kızlarını vermeyen ailenin evini bastı.

Adana’da bir aile, oğullarına istedikleri 15 yaşındaki kızlarını vermeyen ailenin evini bastı. Çıkan silahlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı, olayla ilgili 9 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde 3 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, Kadir A. (26) komşusunun kızı 15 yaşındaki N.M.’ye aşık oldu. Kadir A., babası Şükrü (47) ve annesi Sıdak A.’ya (45) aileye gidip kızı istemelerini söyledi. Bunun üzerine anne ve baba N.M.’nin evine giderek, annesi Emine ve babası Mehmet M.’den kızı istedi. Ancak aile “kızlarının yaşının küçük olduğunu ve okuduğunu” söyleyerek aileyi reddetti. A. ailesi, “Düğün hemen olmaz, okulunu bitirir öyle evlenirler” dedi. Ancak M. ailesi bunun uygun olmayacağını söyledi. A. ailesi ikinci kez reddedilince iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer aile bireyleri de karışınca kavga çıktı. Kavga mahalle sakinlerinin araya girmesiyle önlendi. Ancak ertesi gün damat adayı Kadir A., tekrar kızın evine gelerek N.M.’yi zorla almak istedi. Bunun üzerine iki aile arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada Ayhan Y. (39), Ali Y. (52), Hüsne Y. (73), Mehmet Y. (32), Hasan Ali K. (24), Zübeyde K. (34) ve kızın annesi Emine M. (41) yaralandı. Kavga polisin olay yerine gelmesiyle biterken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandığı öne sürülen Yusuf (33), Hakan (29) ile tedavisinin ardından Ayhan Y.’yi (39), karşı gruptan da Hamdullah (32), Kadir (25), Şükrü (47), Mehmet (19), Sıdık A. (45) ile Ahmet E’yi (19) adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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