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Adana’da Color Festivali coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

Adana’da Çukurova Üniversitesi Bahar Şenliği etkinlikleri kapsamında Color Festivali düzenlendi.

Adana’da Çukurova Üniversitesi Bahar Şenliği etkinlikleri kapsamında Color Festivali düzenlendi. Etkinlikte onlarca genç birbirini rengarenk boyalarla boyadı.
Etkinlik üniversitenin şenlik alanında gerçekleşti. Sunucunun komutuyla ellerindeki boyalarla hazır bekleyen onlarca genç müzik eşliğinde birbirini boyayarak oynadı.
Color Festivali etkinliğinde eğlenen öğrencilerden Hatice Köktaş isimli öğrenci çok eğlendiklerini belirterek, “Geçen sene daha kalabalıktı daha eğlenceliydi ama bu sene de çok eğlendik” dedi.
Öğrenci Anıl Taze ise Color Festivali’nin çok iyi geçtiğini söyleyerek, “Halimizi görüyorsunuz. Arkadaşlarla geldik eğleniyoruz baya. İlk defa katılıyorum her yıl olsun isterim. Başka üniversitede okuyorum buraya şenlik için geldim” diye konuştu.
Color Festivali’nin ardından gerçekleşen zumba etkinliği ile öğrenciler eğlenmeye devam etti.

Adana’da Color Festivali coşkusu

Adana’da Color Festivali coşkusu

Adana’da Color Festivali coşkusu

Adana’da Color Festivali coşkusu

Adana’da Color Festivali coşkusu

Adana’da Color Festivali coşkusu

Adana’da Color Festivali coşkusu

Adana’da Color Festivali coşkusu

Adana’da Color Festivali coşkusu

Adana’da Color Festivali coşkusu

Adana’da Color Festivali coşkusu

Adana’da Color Festivali coşkusu

Adana’da Color Festivali coşkusu
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