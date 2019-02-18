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Adana'da "Cono Aşireti" üyelerinin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

Kandırdıkları 75 kişiye yönelik yağma suçunu işledikleri iddiasıyla "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 34'ü tutuklu 51 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tutuklu sanıklardan 27'sinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Adana'da 75 kişiye yönelik yağma suçunu işledikleri iddiasıyla "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 51 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tüm tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada geçen celse dinlenmeyen tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Sanıkların yağmaladıkları kredi kartlarıyla alışveriş yaptıkları öne sürülen marketin sahibi sanık Ahmet U, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Marketime çeşit çeşit insanlar gelir. Her insanın simasını, kişiliğini bilemem. Benim marketimde kartın sahibi dışında kimse alışveriş yapamadı. Şifreyi girerek alışveriş yapmıştır, kimliğini de görmüşümdür." diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Sanıkların ardından dinlenen müştekiler de yaşadıklarını anlattı.

Y.G, bankadan 20 bin lira çektikten sonra parayı yatırmak için kızıyla Bağ-Kur'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, ışıklarda durduğu sırada yanına gelen kadının yardım istediğini anlattı.

Y.G. şöyle konuştu:

"Kadın otobüsten indiğini, başının döndüğünü ve gideceği yöne doğru kendisini de götürmemi istedi. Kendisini araca aldım. Bir süre sonra 'Burada ineyim.' dedi. Durdum, bu sırada bir kadın daha geldi. İkinci kadın aracın kontak anahtarını aldı ve '200’lükleri çıkar.' dedi. Paralar ceketimin iç cebindeydi ve ben kolumla sıkıyordum. Bu esnada kadın 'Sami' diye bağırdı, 'Bu parayı vermiyor, öldürelim.' dedi. Bu sırada karnımın sağ tarafına bir şey dayandığını hissettim ancak ne olduğunu görmedim.

Elimle vücuduma dayanan şeyi alayım derken elimi tuttular. Sağ elim sakattır. O sırada kendimden geçmişim. Ceketimi sıkıca tuttuğum elim gevşedi, üzerimdeki parayı aldılar, kaçtılar. 20 bin lira olan zararım giderilmemiştir."

Tutuklu sanıklardan Ceylan, Nazlı, Nermin ve Sevcan Güvercin, Çağla Yanar, Naime Ongünoğlu ve Püren Kocatürk'ün mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 27 sanığı ise tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Duruşma, diğer tutuksuz sanıklar ve müştekilerin dinlenmesi için ertelendi.

- Olay

Adana ve Mersin'de gasp ve yağma olaylarına karışan "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik geçen yıl ocak ayında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı bin polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, yakalanan 34'ü tutuklu 51 şüpheli hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından dava açılmıştı.

İddianamede sanıkların aralarında bilinmeyen dille konuştukları ve polis için "manuş", yağmalama için "arşınlamak" ve sorun çıkartmak için "carlatmak" gibi ifadeler kullandıkları belirtilmişti.

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