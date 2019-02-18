Adana'da 75 kişiye yönelik yağma suçunu işledikleri iddiasıyla "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 51 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tüm tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada geçen celse dinlenmeyen tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Sanıkların yağmaladıkları kredi kartlarıyla alışveriş yaptıkları öne sürülen marketin sahibi sanık Ahmet U, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Marketime çeşit çeşit insanlar gelir. Her insanın simasını, kişiliğini bilemem. Benim marketimde kartın sahibi dışında kimse alışveriş yapamadı. Şifreyi girerek alışveriş yapmıştır, kimliğini de görmüşümdür." diye konuştu. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti. Sanıkların ardından dinlenen müştekiler de yaşadıklarını anlattı. Y.G, bankadan 20 bin lira çektikten sonra parayı yatırmak için kızıyla Bağ-Kur'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, ışıklarda durduğu sırada yanına gelen kadının yardım istediğini anlattı.

Y.G. şöyle konuştu: "Kadın otobüsten indiğini, başının döndüğünü ve gideceği yöne doğru kendisini de götürmemi istedi. Kendisini araca aldım. Bir süre sonra 'Burada ineyim.' dedi. Durdum, bu sırada bir kadın daha geldi. İkinci kadın aracın kontak anahtarını aldı ve '200’lükleri çıkar.' dedi. Paralar ceketimin iç cebindeydi ve ben kolumla sıkıyordum. Bu esnada kadın 'Sami' diye bağırdı, 'Bu parayı vermiyor, öldürelim.' dedi. Bu sırada karnımın sağ tarafına bir şey dayandığını hissettim ancak ne olduğunu görmedim. Elimle vücuduma dayanan şeyi alayım derken elimi tuttular. Sağ elim sakattır. O sırada kendimden geçmişim. Ceketimi sıkıca tuttuğum elim gevşedi, üzerimdeki parayı aldılar, kaçtılar. 20 bin lira olan zararım giderilmemiştir." Tutuklu sanıklardan Ceylan, Nazlı, Nermin ve Sevcan Güvercin, Çağla Yanar, Naime Ongünoğlu ve Püren Kocatürk'ün mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 27 sanığı ise tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.