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Adana'da "Cono Aşireti" üyelerinin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Kandırdıkları 75 kişiye yönelik yağma suçunu işledikleri iddiasıyla "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 8'i tutuklu 51 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da 75 kişiye yönelik yağma suçunu işledikleri iddiasıyla "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 8'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar bulundukları Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile bazı müştekiler ve tarafların avukatlarının da geldiği duruşmada, savunmaları alınmayan sanıkların ifadeleri alındı.

Tutuksuz sanık Z.N, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, markette çalıştığını ve bazı sanıkların kendisinden kredi kartıyla alışveriş yaptığını, kredi kartını nereden aldıklarını bilmediğini söyledi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Müştekilerden E.K. de adres sorduğu sırada otomobilinin kapısını açan kadınların 600-700 lirasını aldıklarını anlatarak, zararının karşılanmadığını söyledi.

Diğer bir müşteki T.Ö. de aracına "Ayağımda topuklu ayakkabı var yürüyemiyorum, beni şuraya götürür müsün" diyen bir kadını aldığını söyledi.

Kadının, Yavuzlar Mahallesi'ne geldiklerinde aracın anahtarını çekip aldığını belirten T.Ö, "Kadın torpido gözündeki cep telefonumu aldı. 'Ben madde bağımlısıyım para vermezsen seni buradan sağ çıkartmam' dedi. Daha sonra 2-3 erkek geldi. Hesap kartımı aldılar. Hesapta para olmayınca kartımı geri verdiler, telefonumu aldılar. 2-3 ay önce zararımı karşıladılar." dedi.

Daha sonra söz hakkı verilen tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını iddia edip tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

- Olay

Adana ve Mersin'de gasp ve yağma olaylarına karışan "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik geçen yıl ocak ayında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı bin polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, yakalanan 51 şüpheli hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından dava açılmıştı.

İddianamede sanıkların aralarında bilinmeyen dille konuştukları ve polis için "manuş", yağmalama için "arşınlamak" ve sorun çıkartmak için "carlatmak" gibi ifadeler kullandıkları belirtilmişti.

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