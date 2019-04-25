Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın

Diğer bir müşteki T.Ö. de aracına "Ayağımda topuklu ayakkabı var yürüyemiyorum, beni şuraya götürür müsün" diyen bir kadını aldığını söyledi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz sanık Z.N, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, markette çalıştığını ve bazı sanıkların kendisinden kredi kartıyla alışveriş yaptığını, kredi kartını nereden aldıklarını bilmediğini söyledi.

Bazı tutuksuz sanıklar ile bazı müştekiler ve tarafların avukatlarının da geldiği duruşmada, savunmaları alınmayan sanıkların ifadeleri alındı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar bulundukları Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı.

Kadının, Yavuzlar Mahallesi'ne geldiklerinde aracın anahtarını çekip aldığını belirten T.Ö, "Kadın torpido gözündeki cep telefonumu aldı. 'Ben madde bağımlısıyım para vermezsen seni buradan sağ çıkartmam' dedi. Daha sonra 2-3 erkek geldi. Hesap kartımı aldılar. Hesapta para olmayınca kartımı geri verdiler, telefonumu aldılar. 2-3 ay önce zararımı karşıladılar." dedi.

Daha sonra söz hakkı verilen tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını iddia edip tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

- Olay

Adana ve Mersin'de gasp ve yağma olaylarına karışan "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik geçen yıl ocak ayında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı bin polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, yakalanan 51 şüpheli hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından dava açılmıştı.

İddianamede sanıkların aralarında bilinmeyen dille konuştukları ve polis için "manuş", yağmalama için "arşınlamak" ve sorun çıkartmak için "carlatmak" gibi ifadeler kullandıkları belirtilmişti.

