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Adana'da "Cono Aşireti" üyelerinin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

Kandırdıkları 75 kişiye yönelik yağma suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanan "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 8 tutuklu sanık, ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Adana'da kandırdıkları 75 kişiye yönelik yağma suçunu işledikleri iddiasıyla "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 8'i tutuklu 51 sanığın 15 yıldan 375 yıla kadar değişen hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davada, tutuklu sanıkların ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar C.G, Ç.Y, N.O, N.G, N.G, P.K, S.G. ve H.O. ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve sanıkların avukatları geldi.

Duruşmada 17 müştekinin ifadeleri alındı.

Müştekilerden A.S, H.F. ve İ.K, sanıklardan şikayetçi olduklarını, zararlarının giderilmediğini söyledi.

Diğer müştekiler ise zararlarının giderildiğini belirtip sanıklardan şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Mahkeme savcısı, tutuklu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri sürenin göz önünde bulundurularak ev hapsi şartlı adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların ev hapsi suretiyle adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verip duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana ve Mersin'de gasp ve yağma olaylarına karışan "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik geçen yıl ocak ayında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı bin polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, yakalanan 51 şüpheli hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından dava açılmıştı.

İddianamede sanıkların aralarında bilinmeyen dille konuştukları ve polis için "manuş", yağmalama için "arşınlamak" ve sorun çıkartmak için "carlatmak" gibi ifadeler kullandıkları belirtilmişti.

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adana Cono Aşireti ev hapsi

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