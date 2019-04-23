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Adana'da "çöp ev" beşinci kez temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

Adana'da "çöp ev" beşinci kez temizlendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde içinde çöp biriktirilen evde, polis eşliğinde beşinci kez temizlik yapıldı.

Gürselpaşa Mahallesi 75372 Sokak'ta Habip Bıyık'ın (54) evinde biriktirdiği çöplerden rahatsızlık duyan komşuları durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine ilçe belediyesine bağlı temizlik ekipleri çöp biriktirilen eve gitti.

Üç katlı evin bahçesinde ve son katında çöp yığınlarıyla karşılaşan ekipler, çöpleri temizlemek istediği sırada ev sahibi kendilerine engel oldu.

Temizlik görevlilerinin yardım istemesi üzerine gelen polisler Bıyık'ı sakinleştirip ikna ettikten sonra evin temizlenmesini sağladı.

Habip Bıyık'ın abisi Cemalettin Bıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin evin ikinci katında yaşadığını belirterek, "Daha önce kardeşimi uyardık ama bizi dinlemedi. Çöp biriktirmesi nedeniyle ev daha önce de dört kez temizlendi" dedi.

Temizlik görevlileri yaptıkları çalışmayla evden iki kamyonet dolusu çöp çıkarttı.

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