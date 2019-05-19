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Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:00 | Son Güncelleme

Adana’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamaları, fener alayı yürüyüşü, atabarı gösterisi ve şarkıcı Edis’in konseri ile son buldu.Adana Büyükşehir, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adana’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamaları, fener alayı yürüyüşü, atabarı gösterisi ve şarkıcı Edis’in konseri ile son buldu.
Adana Büyükşehir, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelere Atatürk anısına sloganlar atılarak yürüyüş başladı. Yoğun güvenlik önlemi altına süren yürüyüş Uğur Mumcu Bulvarı’nda son buldu.

Saat 19.19’da Tarihi Taş Köprü üzerinde Atabarı gösteri yapıldı
Dünyanın hala kullanılan en eski köprüsü olma özelliğini taşıyan Taşköprü üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve milli mücadelenin başlangıcının 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında, saatler 19.19 gösterdiğinde 250’si çocuk 750 kişi, 81 il ve 19 ülkede binlerce kişi eş zamanlı atabarı oynadı. Atabarı gösterisine, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile çok sayıda vatandaş katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl
Pop müziğin ünlü sesi Edis, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve spor Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamalarında Adana’da sahne aldı. Uğur Mumcu meydanında gerçekleşen konsere binlerce Adanalı müziksever katıldı Edis, binlerce hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirirken dans şovları ile sevenlerine görsel şölen yaşattı.

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları
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