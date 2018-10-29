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Adana'da Cumhuriyet Bayramı, fener alayı yürüyüşüyle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 19:17 | Son Güncelleme

ADANA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Adana'da Cumhuriyet Bayramı, fener alayı yürüyüşüyle kutlandı

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.
CHP Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, bisiklet sporcuları, klasik otomobil tutkunları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ziyapaşa Bulvarı’nda toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Cevat Yurdakul Caddesi üzerinden Atatürk Caddesi’ndeki Atatürk Parkı’na yürüdü. Kortejin en önünde, bisiklet sporcuları ve klasik otomobiller yer aldı. Çok sayıda vatandaş, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşe katıldı.
Atatürk anısına sloganlar atan gruba evlerindeki vatandaşlar da eşlik etti. Sokaktaki vatandaşlar, korteji cep telefonlarıyla görüntüledi. Bu sırada kuaförde saçına işlem yaptıran bir kadın da saçındaki folyolarla kuaför masasından kalkarak pencereden korteji cep telefonuyla fotoğrafladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe, bayrak satıcıları da eşlik etti.
Korteje eşi ve çocuğuyla katılan Selin Saygıdeğer, Cumhuriyet Bayramı’nı çocuklara aşılamanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Biz de çocuğumuzla bayramı yaşıyoruz. Ona bu duyguyu kalabalıkta yaşatmak çok önemli. Mustafa Kemal’in askerleri olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.
Yürüyüşün sonunda Atatürk Parkı’nda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da Cumhuriyet Bayramı, fener alayı yürüyüşüyle kutlandıAdana'da Cumhuriyet Bayramı, fener alayı yürüyüşüyle kutlandıAdana'da Cumhuriyet Bayramı, fener alayı yürüyüşüyle kutlandıAdana'da Cumhuriyet Bayramı, fener alayı yürüyüşüyle kutlandı

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