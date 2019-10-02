HABER

Adana'da da yaya geçitlerinde güvenlik nöbeti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından '2 Ekim'de Hepimiz Yaya Geçitlerindeyiz' kampanyası, Vali Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından Adana'da da başlatıldı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından '2 Ekim'de Hepimiz Yaya Geçitlerindeyiz' kampanyası, Vali Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından Adana'da da başlatıldı.

İçişleri Bakanlığımı tarafından ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ kapsamında ülke genelinde 2 Ekim 'de 13.00- 15.00 saatleri arasında 20 bin polis yaya geçitlerinde nöbet tuttu. Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde araç sürücüleri ve vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Adana Valiliği önünde yapılan denetimlere Vali Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jardarma Komutanı Gazi Demir ve kent protokolü katıldı. Sürücülere ve vatandaşlara 'yaya' güvenliği hakkında hazırlanan broşürleri dağıtan Demirtaş, karşıdan karşıya geçenleri dikkatlı olmaları yönünde uyardı. Demirtaş, "Bakanlığımız tarafından başlatılan projeyi son derece önemsiyoruz. Öncelik yayaların ama yinede hem sürücülerimiz hem vatandaşlarımız trafikte dikkatli olmak zorunda" dedi.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Liseli Tuana'nın feci ölümüLiseli Tuana'nın feci ölümü
Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist Gri Liste'de çıktıSiirt'te etkisiz hale getirilen terörist Gri Liste'de çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.