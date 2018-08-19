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Adana'da damdan düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 07:59 | Son Güncelleme

Adana'da damdan düşen kişi öldü

Adana'da damdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam İlçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde kalan Mehmet Altunköse'nin yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Altunköse'nin öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, Altunköse'nin çiftlik içerisinde bulunan tek katlı evin damından düştüğünü belirledi.

Altunköse'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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adana Dam düşme

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