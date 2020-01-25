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Adana'da darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi 1634 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

ADANA'da, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra terör örgütü FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen mücadele kapsamında gözaltına alınan 5 bin 80 kişiden  1634'ü tutuklandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra terör örgütü FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen mücadele kapsamında gözaltına alınan 5 bin 80 kişiden 1634'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik art arda operasyonlara imza attı. Yapılan operasyonlarda 5 bin 80 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1634'ü tutuklanırken, 1973'ü kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonların devam edeceği bildirildi.

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