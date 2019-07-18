Adana'da DEAŞ haraç çetesi şüphelisi 17 kişi adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına haraç toplayan, aralarında sözde 'Adana emiri' olduğu iddia edilen Mahmut Ö.'nün de bulunduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

​Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Örgütün liderliğini yaptığı belirlenen şüphelilerden Mahmut Ö.'nün kendisini sözde 'DEAŞ silahlı terör örgütünün Adana emiri' olarak tanıttığı, şüphelilerin terör örgütünün oluşturduğu baskı ve korkudan faydalanıp tehdit, cebir ve şiddet kullanarak Suriye uyruklu fırıncılardan örgüt adına haraç topladıkları saptandı.

Soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 10 Temmuz günü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın da desteğiyle Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt lideri 'Ebu Hamzi' kod adlı Mahmut Ö. ile örgüt adına haraç almak üzere bir iş yerine gidip seri numaraları daha önce alınmış 3 bin 500 TL para ile birlikte suçüstü yakalanan 2 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 18 fişek, 1 kurusıkı tabanca, örgüt adına haraç olarak toplandığı değerlendirilen 9 bin 750 TL para, çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 17 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir şüphelinin ise arandığı belirtildi.

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