HABER

Adana'da DEAŞ haraç çetesi şüphelisi 17 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına haraç toplayan, aralarında sözde 'Adana emiri' olduğu iddia edilen Mahmut Ö.'nün de bulunduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana'da DEAŞ haraç çetesi şüphelisi 17 kişi adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına haraç toplayan, aralarında sözde 'Adana emiri' olduğu iddia edilen Mahmut Ö.'nün de bulunduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
​Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Örgütün liderliğini yaptığı belirlenen şüphelilerden Mahmut Ö.'nün kendisini sözde 'DEAŞ silahlı terör örgütünün Adana emiri' olarak tanıttığı, şüphelilerin terör örgütünün oluşturduğu baskı ve korkudan faydalanıp tehdit, cebir ve şiddet kullanarak Suriye uyruklu fırıncılardan örgüt adına haraç topladıkları saptandı.
Soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 10 Temmuz günü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın da desteğiyle Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgüt lideri 'Ebu Hamzi' kod adlı Mahmut Ö. ile örgüt adına haraç almak üzere bir iş yerine gidip seri numaraları daha önce alınmış 3 bin 500 TL para ile birlikte suçüstü yakalanan 2 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 18 fişek, 1 kurusıkı tabanca, örgüt adına haraç olarak toplandığı değerlendirilen 9 bin 750 TL para, çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyette sorguları tamamlanan 17 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir şüphelinin ise arandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da DEAŞ haraç çetesi şüphelisi 17 kişi adliyedeAdana'da DEAŞ haraç çetesi şüphelisi 17 kişi adliyede

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
Rumeli Üniversitesi'nde 15 Temmuz fotoğraf sergisiRumeli Üniversitesi'nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi
Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktıHediyelik eşya kolisinde zehir çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.