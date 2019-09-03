Adana'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iki şüphelinin yerlerini tespit etti. Polis, M.K. ve R.Ş.'yi, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi üzerinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. tutuklandı, R.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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