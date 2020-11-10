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Adana’da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 10:15 | Son Güncelleme

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan C.B.

Adana’da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan C.B. isimli şahıs düzenlenen operasyonla merkez Seyhan ilçesinde yakalandı.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı, örgütün fikir ve görüşlerini içeren 4 kitap, şahsa ait 1 adet cep telefonu ele geçirildi. C.B., sevk edildiği adli makamlarca terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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