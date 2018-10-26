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Adana'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 07:00 | Son Güncelleme

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi yakaladı. Ekipler, bu kişilerin evlerinde arama da yaptı.

Gözaltına alınan ve Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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adana adli tıp DEAŞ operasyon

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