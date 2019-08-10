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Adana'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Silah eğitimi aldıktan sonra Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına çatışmalara girdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Suriye uyruklu şüphelinin, babası ve iki kardeşinin örgüt saflarında çatışırken öldürüldüğü belirlendi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Yabancılar Şube müdürlükleri ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu Kenan H'yi durdurdu.

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen Kenan H, terör örgütü DEAŞ üyesi olabileceği değerlendirilerek gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kenan H'nin, Suriye'nin Rakka bölgesinde silah eğitimi aldığı, terör örgütü DEAŞ adına silahlı çatışmalara girdiği, babası ve iki kardeşinin örgüt saflarında çatışırken öldürüldüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan H, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
adana DEAŞ operasyon

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