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Adana’da DEAŞ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 09:08 | Son Güncelleme

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonunda 2’si Türk 1’i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde 2’si Türk 1’i yabancı uyruklu 3 kişinin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı.

Adana’da DEAŞ operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonunda 2’si Türk 1’i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde 2’si Türk 1’i yabancı uyruklu 3 kişinin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapıp Kurban Bayramının 1. günü zanlıların evlerine şafak vakti baskın yaptı. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar 2 gün boyunca sorgulandıktan sonra ek gözaltı alınması için adliyeye götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şahıslar için ek gözaltı süresi alındı.
Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Adana’da DEAŞ operasyonu

Adana’da DEAŞ operasyonu

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