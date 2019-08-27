Adana’da DEAŞ operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan polis, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen 9 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

