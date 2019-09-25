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Adana'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve sosyal medya hesabından tehdit içeren mesaj ile bıçak fotoğrafı paylaştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, sosyal medya hesabından tehdit içeren mesaj ve bıçak fotoğrafı paylaştığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin yayımladığı ses kaydında, eylem yapılmasını istemesinin ardından bir sosyal medya hesabından tehdit içerikli mesaj ile bıçak fotoğrafı paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, sosyal medya hesabını kullanan zanlının, terör örgütü DEAŞ adına Adana'da faaliyet gösteren bir grubun eski emiri olan ve 2015'te kaçak yollarla Suriye'ye geçmeye çalışırken Gaziantep'te yakalanan B.Ç. (22) olduğunu belirledi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'te 22 ay cezaevinde yattıktan sonra 2016'de serbest bırakılan B.Ç'yi, merkez Seyhan ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda yakaladı.

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, fotoğraf ve paylaşım yapılan sosyal medya hesabı da tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinde, söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını, çalıştığı kahvehanede şarja bıraktığında telefonunu kullanan tanımadığı kişilerin yapmış olabileceğini iddia eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütü üyesi olmak, terör propagandası yapmak ve örgütsel faaliyetlerde bulunmak" suçlarından tutuklandı.

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