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Adana’da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 09:12 | Son Güncelleme

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüt adına eylem arayışında bulundukları ve ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin adresleri tespit edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında oldukları ve örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 4 şüphelinin adreslerini tespit etti.Özel harekat polislerinin de desteğiyle, şafak vakti şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.
Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüt adına eylem arayışında bulundukları ve ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin adresleri tespit edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında oldukları ve örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 4 şüphelinin adreslerini tespit etti.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle, şafak vakti şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kardeş, Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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