HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

24.12.2020 07:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına aktif olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen 3 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına aktif olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen 3 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel Harekat timleri, koçbaşıyla şahısların evlerinin kapısını kırarak içeri girdi. Ardından kelepçe takarak şüphelileri etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firar olan 2 kişinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ’ın mahalle yapılanmasında faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Uzman erbaş başvurusu için son gün!Uzman erbaş başvurusu için son gün!
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Mersin'de yaşayan biri 92, diğeri 82 yaşındaki çift, koronavirüsü yendi

Biri 92, diğeri 82 yaşındaki çift, koronavirüsü yendi

Adana’da torbacılara şafak operasyonu

Adana’da torbacılara şafak operasyonu

Uzman erbaş başvuru formu 2021... Uzman erbaş başvuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Uzman erbaş atamaları ne zaman?

Uzman erbaş başvurusu için son gün!

Virajı alamayan sürücü evin bahçesine daldı: 2 yaralı

Virajı alamayan sürücü evin bahçesine daldı: 2 yaralı

Afganistan tezkeresinin uzatılması Resmi Gazete'de

Afganistan tezkeresinin uzatılması Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.